Брянский ответил на вопрос о возможных изменениях в сборной России перед матчем с Сербией

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский отреагировал на вопрос о возможных изменениях в составе своей команды после проведённого в Китае тренировочного сбора перед матчем с национальной командой Сербии.

— Изменения в составе перед выездом будут?

— С вероятностью 99 процентов — нет. В силу разных обстоятельств мы пригласили именно этих игроков. Уже говорил, что хотелось поработать и с другими ребятами, но сделать этого не удалось. Поэтому те 14 волейболистов, которые тренировались в Китае, поедут и в Сербию, — приводит слова Брянского пресс-служба ОКР.

Ранее сборная России провела десятидневный тренировочный сбор в китайском Нинбо, под руководством Константина Брянского готовились 14 волейболистов — связующие Павел Панков («Динамо», Москва) и Константин Абаев («Верона», Италия), диагональные Максим Сапожков («Динамо», Москва) и Илья Казаченков («Локомотив», Новосибирск), доигровщики Антон Сёмышев, Денис Богдан (оба — «Динамо», Москва), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Станислав Динейкин («Зенит», Санкт-Петербург), блокирующие Илья Власов, Дмитрий Жук (оба — «Динамо», Москва), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик (оба — «Локомотив», Новосибирск), либеро Евгений Баранов («Динамо», Москва) и Илья Фёдоров («Зенит-Казань).

1 июня сборная России проведёт в Белграде матч со сборной Сербии в рамках Кубка Первого канала, днём ранее там же встретятся российская и сербская женские национальные команды.

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