Брянский: понимаем, под каким давлением может находиться Сербия перед игрой с Россией

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский высказался о предстоящем выездном матче с национальной командой Сербии.

— Сами сербы, на ваш взгляд, насколько серьёзно подходят ко встречам?

— Думаю, сам факт того, что сборная России в тот момент, когда нас никуда не допускают, проводит матч в Сербии, уже говорит о серьёзности намерений хозяев. Мы все понимаем, под каким давлением они теоретически могут сейчас находиться. И это само по себе поднимает интерес к игре, обеспечивает высокий градус эмоций. Плюс все мы знаем, как сербы умеют болеть и любят волейбол, — приводит слова Брянского пресс-служба ОКР.

1 июня сборная России проведёт в Белграде матч со сборной Сербии в рамках Кубка Первого канала, днём ранее там же встретятся российская и сербская женские национальные команды. С 15 по 25 мая подопечные Константина Брянского провели тренировочный сбор в Нинбо (Китай) по приглашению китайской стороны.

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