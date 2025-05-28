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На 19-м году жизни умер доигровщик молодёжки «Кузбасса» Сергей Павлов

На 19-м году жизни умер доигровщик молодёжки «Кузбасса» Сергей Павлов
Сергей Павлов
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На 19-м году жизни не стало игрока молодёжного клуба «Кузбасс-2» Сергея Павлова. Об этом пресс-служба клуба сообщила в своём телеграм-канале в среду, 28 мая.

Ранее, 7 мая, в телеграм-канале «Новости Кузбасса и Кемерово» появилась информация об исчезновении спортсмена на Кузнецком мосту. Официальных сведений от клуба по этому поводу не поступало. В команде также не сообщили причину смерти Павлова.

Напомним, основная мужская волейбольная команда «Кузбасс» завершила предварительный этап Суперлиги сезона-2024/2025 на девятом месте, набрав 38 очков. В плей-офф кемеровский клуб уступил в 1/4 финала «Зениту» из Казани.

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