«Важно закрепить партнёрство». Ярёменко — о Кубке Первого канала с Сербией

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко высказался о необходимости проведения Кубка Первого канала с Сербией.

«Нам было важно закрепить партнёрство. Кубок, который был в прошлом году, — разовое мероприятие, а здесь уже становится традиционным и выходит на международный уровень. Что важно, между собой будут играть сборные России и Сербии. Самое важное в этом, что мы потихоньку начинаем ломать стену нашей изоляции — такими небольшими шагами можем надеяться, что наш спорт постепенно вернётся на международную арену. Это очень важно.

Но важно и посмотреть, где мы находимся со спортивной точки зрения. Сборная Сербии — молодая команда, там смена поколений. Но это всегда была команда бойцов, поэтому легко не будет. Посмотрим, как мы выглядели бы на международном уровне», — передаёт слова Яременко корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.