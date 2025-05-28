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В Федерации волейбола России высказалась о планах на ближайшее будущее

В Федерации волейбола России высказалась о планах на ближайшее будущее
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко высказался о планах организации на ближайшее будущее.

«На август-сентябрь, как и обычно, планируем собраться. Конкурентных планов нет. Будем стараться снова сделать хорошую вывеску сборных команд, чтобы не просто так собрать игроков. Хотелось бы знаковых встреч. Говорили с итальянской командой и другими национальными сборными. Постараемся это сделать, мой прогноз — 70 на 30», — передаёт слова Яременко корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее Александр Ярёменко рассказал о необходимости проведения Кубка Первого канала с Сербией.

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