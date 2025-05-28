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«Это не просто шоу, будет драка». Тренер женской сборной России — о матче с Сербией

«Это не просто шоу, будет драка». Тренер женской сборной России — о матче с Сербией
Константин Ушаков
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Тренер женской волейбольной сборной России Константин Ушаков поделился мнением о проведённом сборе национальной команды перед товарищеским матчем со сборной Сербии.

«Сборы прошли продуктивно. Нет такого, чтобы ходил кто-то один, — все добродушно общаются друг с другом. Это мероприятие, чтобы познакомиться. Цель достигнута, и определённая работа сделана. Любой матч нужно играть на победу. Просто поехать посмотреть, показаться — неправильно. Это не просто шоу, это будет драка. Игроки сами по себе очень значимые в своих командах и многого добились. Чтобы побеждать вместе, недостаточно одних фамилий, нужно создать команду», — передаёт слова Ушакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Встреча женских сборных России и Сербии состоится 31 мая в Белграде. Начало матча в 18:30 мск.

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