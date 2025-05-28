Либеро сборной России Баранов: надеюсь, в матче с Сербией будет полный зал

Либеро сборной России Евгений Баранов поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Сербией.

«Ожидания от матча со сборной Сербии самые хорошие — давно не было игр с теми же сербами. По-моему, в последний раз мы с ними играли четыре года назад в Лиге наций. Надеюсь, что будет полный зал и хорошая атмосфера. Все ждём этого матча.

Честно говоря, ещё не знаем состав сборной Сербии, потому что мы их ещё не разбирали. Но любой состав сербов будет хорошим, потому что они будут у себя дома и им надо будет показывать хорошую игру перед своими зрителями», — сказал Баранов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, мужская и женская волейбольные сборные России проведут матчи с командами Сербии в рамках Кубка Первого канала.