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Подкопаева: времени на сборе было маловато, но мы готовы бороться со сборной Сербии

Подкопаева: времени на сборе было маловато, но мы готовы бороться со сборной Сербии
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Капитан женской сборной России по волейболу Анна Подкопаева поделилась настроем на матч со сборной Сербии, который пройдёт в рамках Кубка Первого канала 31 мая в Белграде.

«У нас только положительный настрой на матч с Сербией. Времени было маловато, чтобы провести тренировочные сборы, но установки тренера понятны. Мы постараемся их выполнить. Мы познакомились и хоть немножко почувствовали друг друга. Сбор провели на позитиве и готовы бороться.

Кто-то неделю отдохнул после сезона, кто-то — больше. В целом все настроены и делают всё максимально возможное для нашего продвижения. У нас облегчённый график тренировок — мы подойдём к матчу в оптимальной форме», — сказала Подкопаева в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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