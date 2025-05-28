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Игрок сборной России Лызик: ждём, чтобы в матче с Сербией трибуны выли и стучали

Игрок сборной России Лызик: ждём, чтобы в матче с Сербией трибуны выли и стучали
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Российский волейболист, блокирующий новосибирского «Локомотива» Дмитрий Лызик высказался о предстоящем матче со сборной Сербии в рамках Кубка Первого канала.

«Присутствуют положительные эмоции от предстоящего матча с Сербией — мы все этого ждём очень сильно. У нас 30% игроков, кто тренировался на сборах, но не играл в международных матчах за Россию. Я в этом же числе. Есть небольшое волнение, но хочется всем доказать, что мы все тут не просто так — молодые ребята, которых недавно начали вызывать, тоже заслуживают вызова в сборную. Мы попробуем завоевать место в составе.

От матча со сборной Сербии ждём очень сильной борьбы, атмосферной игры, эмоций и болельщиков. Ждём, чтобы трибуны выли и стучали», — сказал Лызик в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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