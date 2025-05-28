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Баранов — о возвращении России: турнир в марте — начало, ситуация будет только развиваться

Баранов — о возвращении России: турнир в марте — начало, ситуация будет только развиваться
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Либеро сборной России по волейболу Евгений Баранов поделился мнением о возвращении команды к международным стартам.

«Будем надеяться на то, что российский волейбол потихоньку возвращается на международную арену. Мы отыграли хороший турнир в марте с интересными командами. Это начало, дальше ситуация будет только развиваться. Матч с сербами показывает, что сподвижки есть», — сказал Баранов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России не принимает участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) с марта 2022 года.

Сборная России сыграет матч с командой Сербии в рамках Кубка Первого канала. Игра запланирована на 1 июня.

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