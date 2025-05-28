Диагональный сборной России Казаченков поделился ожиданиями от матча с Сербией

Диагональный сборной России Илья Казаченков высказался о предстоящем матче со сборной Сербии в рамках Кубка Первого канала.

«Мы ждём хорошей игры в нашем исполнении, а от Сербии ждём упорной борьбы. Надеюсь, получится классный матч. Честно говоря, не знаю, как скажется смена тренера в сборной Сербии. По сравнению с Олимпиадой у них также очень сильно обновился состав — пришло много молодых игроков. Собрания ещё не было — нам расскажут, как против них играть.

Думаю, что мы в хорошей форме — успели перезагрузить голову на новый лад, чтобы отработать в сборной и уйти в отпуск», — сказал Казаченков в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.