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Анна Подкопаева: капитанство в сборной России — неожиданный для меня поворот событий

Анна Подкопаева: капитанство в сборной России — неожиданный для меня поворот событий
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Двукратная чемпионка Европы в составе женской сборной России по волейболу Анна Подкопаева поделилась мнением о том, насколько неожиданным стало для неё назначение капитаном команды.

«Капитанство в сборной России — неожиданный для меня поворот событий. Я очень надеюсь, что команда и тренерский штаб не зря меня выбрали капитаном. Я постараюсь оправдать ожидания и сделать всё возможное для победы, а также поддержать штаб и девчонок», — сказала Подкопаева в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России сыграет с командой Сербии в рамках Кубка Первого канала в Белграде. Матч запланирован на 31 мая.

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