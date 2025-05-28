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Панков: первоначальная цель — обыграть Сербию, мы хотим вернуться на международную арену

Панков: первоначальная цель — обыграть Сербию, мы хотим вернуться на международную арену
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Связующий московского «Динамо» и сборной России Павел Панков поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Сербии в рамках Кубка Первого канала.

«Ждём с нетерпением матча со сборной Сербии — мы готовились к этой игре две недели и нарабатывали связи. В матче с сербами будем отталкиваться от своей игры. Первоначальная цель — победить!

Мы готовы и очень хотим вернуться на международную арену. Будем этого ждать и надеяться на это. Все ребята в сборной России находятся в отличной форме — все понимают, что мы делаем и для чего готовимся», — сказал Панков в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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