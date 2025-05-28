Либеро сборной России Баранов: хотелось бы сыграть с национальной командой Китая

Либеро сборной России Евгений Баранов рассказал, как прошёл тренировочный сбор в Китае.

«В Китае прошёл хороший сбор. Произошла смена обстановки и был другой климат — это интересно. Мы приехали туда, потренировались, и я впервые увидел сборную Китая. До этого ни разу не попадались. Было интересно посмотреть на их подготовку и тренировки.

Вполне хотелось бы сыграть со сборной Китая. Интересно играть против любых других команд, которые строят волейбол другого плана, ведь под них надо подстраиваться. Встречаешься с командами разного стиля, и это даёт плоды в будущем. У сборной Китая поменялся тренер, и сейчас строится команда. Они пытаются играть в быстрый волейбол, но более защитный. Думаю, что в будущем им это принесёт плоды. У них ещё долгий путь впереди для постройки команды», — сказал Баранов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.