Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Либеро сборной России Баранов: хотелось бы сыграть с национальной командой Китая

Либеро сборной России Баранов: хотелось бы сыграть с национальной командой Китая
Аудио-версия:
Комментарии

Либеро сборной России Евгений Баранов рассказал, как прошёл тренировочный сбор в Китае.

«В Китае прошёл хороший сбор. Произошла смена обстановки и был другой климат — это интересно. Мы приехали туда, потренировались, и я впервые увидел сборную Китая. До этого ни разу не попадались. Было интересно посмотреть на их подготовку и тренировки.

Вполне хотелось бы сыграть со сборной Китая. Интересно играть против любых других команд, которые строят волейбол другого плана, ведь под них надо подстраиваться. Встречаешься с командами разного стиля, и это даёт плоды в будущем. У сборной Китая поменялся тренер, и сейчас строится команда. Они пытаются играть в быстрый волейбол, но более защитный. Думаю, что в будущем им это принесёт плоды. У них ещё долгий путь впереди для постройки команды», — сказал Баранов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Либеро сборной России Баранов: надеюсь, в матче с Сербией будет полный зал
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android