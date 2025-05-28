Капитан России Подкопаева: наш волейбол потихонечку возвращается на международную арену

Двукратная чемпионка Европы в составе женской сборной России по волейболу Анна Подкопаева поделилась мнением о возвращении национальной команды к международным матчам.

«Думаю, можно сказать, что российский волейбол потихонечку возвращается на международную арену. Хотела бы отметить, что у нас есть молодые и перспективные игроки, которые готовы составить конкуренцию любой сборной мира», — сказала Подкопаева в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России не принимает участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) с марта 2022 года.