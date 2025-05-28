Баранов: один матч с Сербией — не показатель, дистанция должна показывать силу команды

Либеро сборной России Евгений Баранов поделился мнением о том, насколько показательным станет матч со сборной Сербии для российской команды с точки зрения уровня игры на текущем отрезке времени.

«Рабочая ситуация, когда после клуба едешь в сборную. Все ребята, которые здесь находятся, проходили этот путь. Они понимают, что нужно делать и как приводить себя в порядок после долгого сезона. В первую очередь залечить болячки и физически восстановиться к одному матчу. Я считаю, что в любом виде спорта один матч — не показатель. Дистанция должна показывать силу команды. В одной игре может произойти что угодно. Но в любом случае матч с Сербией покажет картину со стороны и как мы выглядим сейчас. Думаю, что это будет пища для размышления на будущее», — сказал Баранов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мужская сборная России по волейболу сыграет с командой Сербии в рамках Кубка Первого канала. Встреча запланирована на 1 июня.