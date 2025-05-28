Подкопаева: для меня прошедший сезон в «Динамо» за последние годы — самый провальный

Двукратная чемпионка Европы в составе женской сборной России по волейболу Анна Подкопаева рассказала о своём отношении к прошедшему клубному сезону в составе московского «Динамо».

«Для меня прошедший сезон за последние годы является самым провальным. Значит, нужно больше работать и настраиваться в следующем сезоне на победу. Хочется завоевать медали, в идеале золото. Всё зависит от нас», — сказала Подкопаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, московское «Динамо» уступило подмосковному «Заречью-Одинцово» в 1/4 финала плей-офф, проиграв серию со счётом 1:2. Чемпионами Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки калининградского «Локомотива», обыгравшие в финальной серии «Динамо Ак-Барс» (3:2).