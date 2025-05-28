Либеро «Динамо» Москва Баранов оценил прошедший сезон на твёрдую четвёрку

Либеро сборной России Евгений Баранов рассказал, как оценивает прошедший клубный сезон, который он провёл в составе московского «Динамо».

«В этом сезоне с «Динамо» мы завоевали три трофея, что является самым главным. Сезон был волнообразным и тяжёлым в плане количества турниров, поэтому нас немножко побросало туда и сюда. Я считаю, что трофеи — показатель нашего уровня. На дистанции мы показали, что у нас есть уровень. Если оценивать весь сезон, оценю не на пятёрку, но на твёрдую четвёрку.

Волейбол — командный вид спорта, неправильно ставить личные цели на следующий сезон. В планах биться за каждый трофей — это задача нашего клуба», — сказал Баранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.