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Либеро «Динамо» Москва Баранов оценил прошедший сезон на твёрдую четвёрку

Либеро «Динамо» Москва Баранов оценил прошедший сезон на твёрдую четвёрку
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Либеро сборной России Евгений Баранов рассказал, как оценивает прошедший клубный сезон, который он провёл в составе московского «Динамо».

«В этом сезоне с «Динамо» мы завоевали три трофея, что является самым главным. Сезон был волнообразным и тяжёлым в плане количества турниров, поэтому нас немножко побросало туда и сюда. Я считаю, что трофеи — показатель нашего уровня. На дистанции мы показали, что у нас есть уровень. Если оценивать весь сезон, оценю не на пятёрку, но на твёрдую четвёрку.

Волейбол — командный вид спорта, неправильно ставить личные цели на следующий сезон. В планах биться за каждый трофей — это задача нашего клуба», — сказал Баранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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