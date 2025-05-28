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Лызик: Марко Ивович сказал, что они ждут нашу сборную и передали спасибо за приезд

Лызик: Марко Ивович сказал, что они ждут нашу сборную и передали спасибо за приезд
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Российский волейболист, блокирующий Дмитрий Лызик рассказал, что игрок сборной Сербии Марко Ивович, с которым они вместе играли в новосибирском «Локомотиве», тепло отреагировал на встречу национальных команд в рамках Кубка Первого канала.

«Конечно, для России матч с Сербией — положительная сторона. Мы готовы! Спасибо им, что они не были против матча с нами. Против нас будет играть наш друг Марко Ивович — я с ним играл три года в одной команде. Марко говорил, что для них игра с Россией будем крутым матчем, они нас ждут и передали спасибо за приезд», — сказал Лызик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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