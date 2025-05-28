Илья Казаченков: точно ведутся шажки в сторону возвращения нас на международную арену

Диагональный сборной России Илья Казаченков высказался о возможном возвращении национальной команды на международную арену.

«Точно можно сказать, что какие-то шажки ведутся в сторону возвращения российского волейбола на международную арену. Но это всё зависит не от нас. Всё, что зависит от нас, федерация делает, организовывая международные матчи. Это хорошо», — сказал Казаченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мужская и женская волейбольные сборные России проведут матчи с командами Сербии в рамках Кубка Первого канала. 31 мая на площадку в историческом зале «Александра Николича» выйдут волейболистки, а 1 июня сойдутся волейболисты.