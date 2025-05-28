Связующий «Динамо» Москва Панков: три Кубка в этом сезоне — отличный результат

Связующий московского «Динамо» и сборной России Павел Панков оценил прошедший сезон, в котором ему вместе с командой удалось завоевать три трофея.

«Хорошо оцениваю этот сезон — три Кубка: два на российской арене, один — на международной. Это отличный результат. На следующий сезон в планах готовиться к матчам, выкладываться на 100% и только выигрывать», — сказал Панков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Павел Панков поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Сербии в рамках Кубка Первого канала. Напомним, мужская и женская волейбольные сборные России проведут по одному матчу с представителями Сербии.