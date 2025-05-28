Блокирующий сборной России Лызик: верю, что нас скоро вернут на международную арену

Российский волейболист, блокирующий новосибирского «Локомотива» Дмитрий Лызик высказался о возможном возвращении национальной команды на международную арену.

«Федерация волейбола России старается, чтобы мы были на слуху и все помнили о нас. Это должно двигать наше появление на международной арене. Я верю, что нас скоро вернут. Появятся игры Лиги чемпионов и национальных команд — это очень здорово», — сказал Лызик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мужская и женская волейбольные сборные России проведут матчи с командами Сербии в рамках Кубка Первого канала. 31 мая на площадку в историческом зале «Александра Николича» выйдут волейболистки, а 1 июня сойдутся волейболисты.