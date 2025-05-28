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«Хотелось большего». Диагональный «Локомотива» Казаченков оценил прошедший сезон

«Хотелось большего». Диагональный «Локомотива» Казаченков оценил прошедший сезон
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Диагональный сборной России и новосибирского «Локомотива» Илья Казаченков прокомментировал прошедший сезон.

«Неоднозначно оценю для себя прошедший сезон. Хотелось большего, если говорить про личные результаты. Но в конце сезона выиграли Кубок России — это очень радует. Личные цели на следующей сезон раскрывать не буду, а что касается клуба, как всегда — борьба за медали», — сказал Казаченков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в прошедшем сезоне новосибирский «Локомотив» четвёртый раз в своей истории стал обладателем Кубка России. В финале команда обыграла московское «Динамо».

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