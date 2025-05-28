Блокирующий «Локомотива» Лызик: недоволен, как провёл прошедший сезон

Российский волейболист, блокирующий новосибирского «Локомотива» Дмитрий Лызик оценил своё выступление в прошедшем сезоне.

«В этом сезоне в «Локомотиве» я особо не спрогрессировал — по уровню остался на месте. Конечно, недоволен, как провёл сезон, а концовка сезона была неяркой. Никуда бы не отнёс этот сезон. В некоторых моментах была деградация, но были и положительные стороны, а также произошла некая закалка. В следующем сезоне буду стараться сильнее», — сказал Лызик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в прошедшем сезоне новосибирский «Локомотив» четвёртый раз в своей истории стал обладателем Кубка России. В финале команда обыграла московское «Динамо».