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«Факел Ямал» подписал итальянского диагонального Юри Романо

«Факел Ямал» подписал итальянского диагонального Юри Романо
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Мужской волейбольный клуб «Факел Ямал» из Нового Уренгоя объявил о подписании 27-летнего леворукого диагонального сборной Италии Юри Романо.

Для спортсмена выступление в Суперлиге станет первым заграничным опытом. Романо начал карьеру в итальянской Серии В, где с 2015 по 2017 год выступал за «Дьяволы Роса». С 2017 по 2021 год диагональный играл в Серии А2. В 2021-м Юри перешёл в высший дивизион национального чемпионата. Сезон-2021/2022 провёл в «Милане», а следующие три, до перехода в «Факел», в «Пьяченце».

С 2019 года Романо входит в состав национальной команды Италии по волейболу. Вместе с командой он стал победителем Универсиады в 2019 году, чемпионата Европы в 2021-м, чемпионата мира в 2022-м.

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