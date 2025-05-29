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Александр Бутько покинул волейбольный клуб «Зенит» СПб

Александр Бутько покинул волейбольный клуб «Зенит» СПб
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Олимпийский чемпион 2012 года российский волейболист Александр Бутько покинул волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург).

«Александр Бутько покидает «Зенит». Александр присоединился к команде перед началом этого сезона. За сине-бело-голубых он провёл 15 игр и 35 партий. Буба, спасибо за сезон, удачи в будущем!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее Бутько выступал за волейбольные клубы «Зенит» (Казань), «Кузбасс» (Кемерово), «Локомотив» (Новосибирск), «Искра» (Одинцово). Бутько является победителем Лиги чемпионов (сезоны-2012/2013, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

В составе сборной России выигрывал Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания), становился чемпионом Европы в 2017 году, побеждал на Кубке мира и в Мировой лиге в 2011 году.

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