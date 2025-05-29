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Сэм Деру продолжит карьеру в новосибирском «Локомотиве»

Сэм Деру продолжит карьеру в новосибирском «Локомотиве»
Сэм Деру
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33-летний бельгийский доигровщик Сэм Деру перешёл в новосибирский волейбольный клуб «Локомотив». Об этом пресс-служба команды сообщила в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Деру покинул МВК «Зенит-Казань», за который провёл три сезона. В стане казанцев с 2022 года Сэм Деру стал трёхкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка и Суперкубка России. Он вышел на старт в 95 матчах.

Бельгийский волейболист начал выступать в России с 2019 года после перехода в мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва), был признан лучшим игроком команды в сезоне-2019/2020 по версии болельщиков.

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