Либеро «Локомотива» Алла Галкина завершила карьеру

Двукратная чемпионка России, обладательница Кубка и Суперкубка России 33-летняя либеро калининградского «Локомотива» Алла Галкина завершила спортивную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Волейболистка выступала за «Локомотив» с момента его основания – с 2018 года. За время карьеры Алла также играла за новоуренгойский «Факел», подмосковное «Заречье-Одинцово», красноярский «Енисей» и саратовский «Протон».

«Мы благодарим Аллу за её труд, самоотдачу, позитив, отзывчивость и вклад в победы нашей команды! Желаем счастья и успехов! В истории «Локо» – навсегда!» – сообщает пресс-служба клуба.