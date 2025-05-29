Слаутина и Жукова продолжат карьеру в краснодарском «Динамо»

Женский волейбольный клуб «Динамо» из Краснодара объявил о подписании на следующий сезон центральной блокирующей Натальи Слаутиной и доигровщицы Анастасии Жуковой.

22-летняя Наталья Слаутина провела прошлый сезон в саратовском «Протоне». Она также выступала за «Тулицу», «Сириус», «Липецк», челябинский «Динамо-Метар» и казанский «Динамо-Ак Барс».

27-летняя Жукова уже выступала за краснодарское «Динамо» с 2022 по 2024 год. В прошлом сезона волейболистка играла в составе «Тулицы». За время карьеры она также выступала за нижегородскую «Спарту», «Атом-Курск» и самарскую «Искру».

Напомним, краснодарское «Динамо» завершило чемпионат России в сезоне-2024/2025 на восьмой строчке в турнирной таблице.