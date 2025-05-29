Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Слаутина и Жукова продолжат карьеру в краснодарском «Динамо»

Слаутина и Жукова продолжат карьеру в краснодарском «Динамо»
Комментарии

Женский волейбольный клуб «Динамо» из Краснодара объявил о подписании на следующий сезон центральной блокирующей Натальи Слаутиной и доигровщицы Анастасии Жуковой.

22-летняя Наталья Слаутина провела прошлый сезон в саратовском «Протоне». Она также выступала за «Тулицу», «Сириус», «Липецк», челябинский «Динамо-Метар» и казанский «Динамо-Ак Барс».

27-летняя Жукова уже выступала за краснодарское «Динамо» с 2022 по 2024 год. В прошлом сезона волейболистка играла в составе «Тулицы». За время карьеры она также выступала за нижегородскую «Спарту», «Атом-Курск» и самарскую «Искру».

Напомним, краснодарское «Динамо» завершило чемпионат России в сезоне-2024/2025 на восьмой строчке в турнирной таблице.

Материалы по теме
Официально
«Локомотив» подписал бразильскую диагональную Киси Насименто
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android