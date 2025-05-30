Российская сборная по волейболу может встретиться с Италией в августе

Мужская сборная России по волейболу может провести товарищеский матч с национальной командой Италии в августе. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«Инициатива о проведении товарищеского матча со сборной Италии исходила от нашей стороны, и Федерация волейбола Италии приняла её очень позитивно. Они послали запрос в Национальный олимпийский комитет Италии о проведении матча, и теперь нам остаётся только ждать. Если говорить о сроках, то мы ориентируемся на 20-е числа августа», — приводит слова Яременко ТАСС.

Ближайший контрольный матч мужская сборная России проведёт 1 июня с Сербией. Женская команда страны встретится с сербскими волейболистками за день до этого.