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Российская сборная по волейболу может встретиться с Италией в августе

Российская сборная по волейболу может встретиться с Италией в августе
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Мужская сборная России по волейболу может провести товарищеский матч с национальной командой Италии в августе. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«Инициатива о проведении товарищеского матча со сборной Италии исходила от нашей стороны, и Федерация волейбола Италии приняла её очень позитивно. Они послали запрос в Национальный олимпийский комитет Италии о проведении матча, и теперь нам остаётся только ждать. Если говорить о сроках, то мы ориентируемся на 20-е числа августа», — приводит слова Яременко ТАСС.

Ближайший контрольный матч мужская сборная России проведёт 1 июня с Сербией. Женская команда страны встретится с сербскими волейболистками за день до этого.

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