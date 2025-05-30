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Представлен трофей Кубка Первого канала по волейболу

Представлен трофей Кубка Первого канала по волейболу
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в своём официальном телеграм-канале представила трофей Кубка Первого канала, который пройдёт уже в ближайшие выходные.

В рамках Кубка Первого канала состоятся два товарищеских матча — между собой сыграют мужские и женские сборные России и Сербии. Девушки сыграют завтра, 31 мая, их встреча пройдёт на стадионе «Александар Николич Холл» в Белграде и начнётся в 18:30 по московскому времени. Мужчины проведут матч там же на следующий день. Игра мужских сборных России и Сербии стартует в 21:30 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции обоих матчей. На телевидении за играми можно будет следить в эфире Первого канала.

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