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Стал известен регламент распределения трофеев Кубка Первого канала по волейболу

Стал известен регламент распределения трофеев Кубка Первого канала по волейболу
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Организаторы Кубка Первого канала по волейболу 2025 года подготовили два трофея турнира, из чего следует, что по кубку получат команды-победительницы обоих матчей. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Петру Кондакову сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Как выглядит трофей Кубка Первого канала по волейболу:
Фото
Представлен трофей Кубка Первого канала по волейболу

Таким образом, одна копия представленного ранее трофея достанется победителю матча мужских сборных России и Сербии, а вторая — победителю игры женских национальных команд. Обе встречи пройдут уже в ближайшие выходные в Белграде (Сербия) на стадионе «Александар Николич Холл».

Матч женских сборных России и Сербии пройдёт завтра, 31 мая, и начнётся в 18:30 по московскому времени. Мужские команды сыграют на следующий день, их встреча стартует в 21:30 мск.

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