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Екатерина Гатина заменила сестру Светлану в казанском «Динамо-Ак Барс»

Екатерина Гатина заменила сестру Светлану в казанском «Динамо-Ак Барс»
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20-летняя волейболистка Екатерина Гатина вошла в состав казанского «Динамо-Ак Барс», где заменила на позиции доигровщика свою старшую сестру Светлану, покинувшую стан клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Гатина начинала свой путь в волейболе в системе казанской команды, после чего перешла в молодёжный состав «Локомотива», вместе с которым дебютировала в Суперлиге в сезоне-2023/2024. Перед возвращением в родной клуб Екатерина провела сезон в челябинском «Динамо-Метар».

«Мы с радостью приветствуем Екатерину Гатину в своих рядах и желаем ей яркого, успешного сезона, новых побед и незабываемых эмоций на родной площадке!» — сообщает пресс-служба клуба.

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