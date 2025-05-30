Екатерина Гатина заменила сестру Светлану в казанском «Динамо-Ак Барс»

20-летняя волейболистка Екатерина Гатина вошла в состав казанского «Динамо-Ак Барс», где заменила на позиции доигровщика свою старшую сестру Светлану, покинувшую стан клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Гатина начинала свой путь в волейболе в системе казанской команды, после чего перешла в молодёжный состав «Локомотива», вместе с которым дебютировала в Суперлиге в сезоне-2023/2024. Перед возвращением в родной клуб Екатерина провела сезон в челябинском «Динамо-Метар».

«Мы с радостью приветствуем Екатерину Гатину в своих рядах и желаем ей яркого, успешного сезона, новых побед и незабываемых эмоций на родной площадке!» — сообщает пресс-служба клуба.