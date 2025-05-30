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Андрей Сурмачевский вернулся в «Зенит-Казань»

Андрей Сурмачевский вернулся в «Зенит-Казань»
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28-летний доигровщик Андрей Сурмачевский вернулся в «Зенит-Казань» после сезона, проведённого в аренде в уфимском «Динамо-Урале». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Андрей — воспитанник татарстанского «Зенита». Прошлый сезон в Башкирии стал для Сурмачевского первым опытом выступления за другую команду. Он возглавил рейтинг бомбардиров уфимского клуба, набрав 452 очка в 31 матче, а также стал лучшим подающим Суперлиги, оформив 71 эйс.

Вместе с казанской командой Сурмачевский дважды становился чемпионом России, серебряным призёром Лиги чемпионов и бронзовым призёром клубного чемпионата мира, выиграл пять Кубков России и три Суперкубка страны.

«Андрей, добро пожаловать домой! Желаем яркой игры и новых побед в составе «Зенита-Казань»!» — сообщает пресс-служба клуба.

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