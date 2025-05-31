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Дмитрий Мусэрский продлил контракт с японским «Сантори Санбёрдс»

Дмитрий Мусэрский продлил контракт с японским «Сантори Санбёрдс»
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Российский диагональный Дмитрий Мусэрский, выступающий за клуб «Сантори Санбёрдс», продлил контракт с клубом на следующий сезон. Он будет выступать за команду в сезоне-2025/2026.

Также договор с «Сантори Санбёрдс» продлили Ран Такахаси, Ален Де Армас и Тайси Онодера. Напомним, 5 мая команда Мусэрского стала чемпионом Японии. В финальной серии команда со счётом 3-0 обыграла «Стингс».

Для россиянина это четвёртый чемпионский титул вместе с «Сантори» (2021, 2022, 2024, 2025). Мусэрский защищает цвета этого клуба с 2018 года. В следующем сезоне в составе «Сантори» будет два россиянина — к Мусэрскому присоединится доигровщик Егор Клюка.

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