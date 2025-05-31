Россия — Сербия, где смотреть, во сколько матч женского Кубка Первого канала

Сегодня, 31 мая, в рамках Кубка Первого канала, проходящего в Белграде (Сербия), состоится матч между волейбольными женскими сборными России и Сербии. Начало игры запланировано на 18:30 мск.

В России трансляцию матча Россия – Сербия можно будет посмотреть в эфире Первого канала.

Женская сборная России с марта 2022 года проводила матчи только со сборной Беларуси. Свои последние международные матчи сборная России провела осенью 2021 года в рамках чемпионата Европы.

Турнир в Белграде станет вторым по счёту розыгрышем Кубка Первого канала по волейболу. Первый турнир состоялся в августе прошлого года и собрал звёзд российского волейбола. В нём приняли участие легендарные тренеры Владимир Алекно и Николай Карполь, а также тренерские штабы мужской и женской сборных России.