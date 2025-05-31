Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Связующий «Зенита» СПб Бутько продолжит карьеру в Турции

Связующий «Зенита» СПб Бутько продолжит карьеру в Турции
Комментарии

39-летний российский связующий Александр Бутько, который провёл сезон-2024/2025 в петербургском «Зените», продолжит карьеру в турецком «Аккуше». Об этом сообщает портал mintonette.com.tr.

Для Бутько выступление в турецкой Лиге Эфелер станет первым заграничным опытом, не считая двух сезонов в белорусском «Коммунальнике» в начале карьеры (2001-2003). Связующий также выступал за московские «Динамо» и «Луч», новосибирский «Локомотив», одинцовскую «Искру», казанский «Зенит», кемеровский «Кузбасс», уфимский «Динамо-Урал».

«Аккуш» завершил сезон-2024/2025 в элитной турецкой лиге на предпоследнем, 12-м месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Зенит-Спб» объявил о переходе Егора Клюки в японский клуб
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android