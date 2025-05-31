Связующий «Зенита» СПб Бутько продолжит карьеру в Турции

39-летний российский связующий Александр Бутько, который провёл сезон-2024/2025 в петербургском «Зените», продолжит карьеру в турецком «Аккуше». Об этом сообщает портал mintonette.com.tr.

Для Бутько выступление в турецкой Лиге Эфелер станет первым заграничным опытом, не считая двух сезонов в белорусском «Коммунальнике» в начале карьеры (2001-2003). Связующий также выступал за московские «Динамо» и «Луч», новосибирский «Локомотив», одинцовскую «Искру», казанский «Зенит», кемеровский «Кузбасс», уфимский «Динамо-Урал».

«Аккуш» завершил сезон-2024/2025 в элитной турецкой лиге на предпоследнем, 12-м месте в турнирной таблице.