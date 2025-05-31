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Сербский диагональный Лубурич вошёл в состав казанского «Зенита»

Сербский диагональный Лубурич вошёл в состав казанского «Зенита»
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31-летний сербский диагональный Дражен Лубурич стал новым игроком «Зенита-Казань». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Лубурич заменит на этой позиции Кирилла Клеца.

Серб хорошо знаком с российской Суперлигой. Он выступал за петербургский «Зенит» в сезоне-2017/2018, за «Белогорье» в сезоне-2019/2020, а с 2020 по 2023 играл в составе новосибирского «Локомотива». Последние два сезона Лубурич провёл в турецком «Фенербахче». Он также выступал за сербскую «Войводину» (2011–2015), итальянскую «Пьяченцу» (сезон-2015/2016), японский клуб «Хиросима Тандерс» (сезон-2016/2017), турецкий «Халкбанк» (сезон-2018/2019).

В составе национальной сборной Сербии он стал победителем Мировой лиги в 2016 году и чемпионом Европы в 2019-м.

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