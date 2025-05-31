Георге Крецу стал новым главным тренером «Белогорья»

Румынский специалист Георге Крецу возглавил мужской волейбольный клуб «Белогорье» из Белгорода. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

В сезоне-2017/2018 Крецу уже работал с «Белогорьем», однако покинул клуб ещё до Нового года. В сезоне-2019/2020 специалист возглавлял кемеровский «Кузбасс» и завоевал с ним бронзу чемпионата России.

В 2022–2024 годах был главным тренером сборной Словении, которую привёл к бронзовым медалям чемпионата Европы — 2023, а потом впервые вывел её на Олимпийские игры — 2024.

Ранее, в мае «Белогорье» объявило об окончании срока контракта с главным тренером Александром Волковым и старшим тренером Леонидом Кузнецовым.