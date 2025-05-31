Женская сборная России победила Сербию на Кубке Первого канала, отыгравшись с 0:2 по сетам

Женская сборная России по волейболу одержала волевую победу над сборной Сербии на Кубке Первого канала. Россиянки уступали со счётом 0:2 по партиям, но сумели отыграться и победить в пятом сете. Матч завершился со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13).

Женская сборная России с марта 2022 года проводила матчи только со сборной Беларуси. Свои предыдущие международные матчи сборная России провела осенью 2021 года в рамках чемпионата Европы.

Турнир в Белграде является вторым по счёту розыгрышем Кубка Первого канала по волейболу. Первый турнир состоялся в августе прошлого года и собрал звёзд российского волейбола. В нём приняли участие легендарные тренеры Владимир Алекно и Николай Карполь, а также тренерские штабы мужской и женской сборных России.