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Главный тренер сборной России оценил волевую победу волейболисток над Сербией

Главный тренер сборной России оценил волевую победу волейболисток над Сербией
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Главный тренер женской сборной России Константин Ушаков прокомментировал победу команды над сборной Сербии на Кубке Первого канала. Россиянки уступали со счётом 0:2 по партиям, но сумели отыграться и победить в пятом сете. Матч завершился со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13).

Кубок Первого канала . Финал
31 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Сербия (ж)
Окончен
2 : 3
Россия (ж)
Сербия (ж): Дангубич, Осмаич, Ранкович, Миркович, Куртагич, Алексич, Узелац, Егдич, Миленкович, Зеленович, Чаич, Киров, Букилиц, Перович, Гочанин, Миятович, Иванович
Россия (ж): Лазарева, Бирюкова, Матвеева, Бибина, Лазарева, Федоровцева, Бровкина, Суворова, Пушина, Филиштинская, Воронкова, Толок, Подкопаева, Гатина

— Была отличная организация подготовки. Все тренировались с большим воодушевлением, все понимали, куда и зачем мы едем. Все отдавали всё, что могут на тренировках – и здесь, наверное, чуть в начале не справились с эмоциями, были немножко скованы. Раскрепостившись, поняли, что можем играть и можем играть хорошо. Переломили.

— Анна Подкопаева сказала, что вы нашли нужные слова в нужный момент. Что это были за слова?
— Если честно, не могу вспомнить. Это были слова поддержки, сказал, чтобы не опускали руки и играли, напомнил, что и как должны делать на поле, напомнил о дисциплине, — приводит слова Ушакова сайт ВФВ.

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