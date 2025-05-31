Главный тренер сборной России оценил волевую победу волейболисток над Сербией

Главный тренер женской сборной России Константин Ушаков прокомментировал победу команды над сборной Сербии на Кубке Первого канала. Россиянки уступали со счётом 0:2 по партиям, но сумели отыграться и победить в пятом сете. Матч завершился со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13).

— Была отличная организация подготовки. Все тренировались с большим воодушевлением, все понимали, куда и зачем мы едем. Все отдавали всё, что могут на тренировках – и здесь, наверное, чуть в начале не справились с эмоциями, были немножко скованы. Раскрепостившись, поняли, что можем играть и можем играть хорошо. Переломили.

— Анна Подкопаева сказала, что вы нашли нужные слова в нужный момент. Что это были за слова?

— Если честно, не могу вспомнить. Это были слова поддержки, сказал, чтобы не опускали руки и играли, напомнил, что и как должны делать на поле, напомнил о дисциплине, — приводит слова Ушакова сайт ВФВ.