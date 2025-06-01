Россия — Сербия, где смотреть, во сколько матч Кубка Первого канала
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Сегодня, 1 июня, в рамках Кубка Первого канала, проходящего в Белграде (Сербия), состоится матч между волейбольными мужскими сборными России и Сербии. Начало игры запланировано на 21:00 мск. В России трансляцию матча Россия – Сербия можно будет посмотреть на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Кубок Первого канала . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сербия
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнир в Белграде стал вторым по счёту розыгрышем Кубка Первого канала по волейболу. Первый турнир состоялся в августе прошлого года и собрал звёзд российского волейбола. В нём приняли участие легендарные тренеры Владимир Алекно и Николай Карполь, а также тренерские штабы мужской и женской сборных России.
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