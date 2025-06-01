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Сербка Дангубич — о поражении от сборной России: против нас играла сильнейшая команда мира

Сербка Дангубич — о поражении от сборной России: против нас играла сильнейшая команда мира
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Сербская волейболистка Катарина Дангубич оценила игру сборной Сербии в матче Кубка Первого канала со сборной России, в которой сербские волейболистки потерпели поражение со счётом 2:3 (25:23, 25:22, 23:25, 23:25, 13:15).

Кубок Первого канала . Финал
31 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Сербия (ж)
Окончен
2 : 3
Россия (ж)
Сербия (ж): Дангубич, Осмаич, Ранкович, Миркович, Куртагич, Алексич, Узелац, Егдич, Миленкович, Зеленович, Чаич, Киров, Букилиц, Перович, Гочанин, Миятович, Иванович
Россия (ж): Лазарева, Бирюкова, Матвеева, Бибина, Лазарева, Федоровцева, Бровкина, Суворова, Пушина, Филиштинская, Воронкова, Толок, Подкопаева, Гатина

«Я довольна тем, что мы сегодня показали на площадке. Но прежде всего хочу поблагодарить всех, кто пришёл нас поддержать. Думаю, им было интересно смотреть — это была очень хорошая игра. Против нас играла сильнейшая команда мира, и мы достойно сопротивлялись. Да, под конец немного не хватило сил, но мы не сдавались и оставили позитивное впечатление своей игрой. Впереди — дорога в Канаду и Лигу наций», — приводит слова Дангубич Telegraf.

Турнир в Белграде является вторым по счёту розыгрышем Кубка Первого канала по волейболу. Первый турнир состоялся в августе прошлого года и собрал звёзд российского волейбола. В нём приняли участие легендарные тренеры Владимир Алекно и Николай Карполь, а также тренерские штабы мужской и женской сборных России.

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