Сербка Дангубич — о поражении от сборной России: против нас играла сильнейшая команда мира

Сербская волейболистка Катарина Дангубич оценила игру сборной Сербии в матче Кубка Первого канала со сборной России, в которой сербские волейболистки потерпели поражение со счётом 2:3 (25:23, 25:22, 23:25, 23:25, 13:15).

«Я довольна тем, что мы сегодня показали на площадке. Но прежде всего хочу поблагодарить всех, кто пришёл нас поддержать. Думаю, им было интересно смотреть — это была очень хорошая игра. Против нас играла сильнейшая команда мира, и мы достойно сопротивлялись. Да, под конец немного не хватило сил, но мы не сдавались и оставили позитивное впечатление своей игрой. Впереди — дорога в Канаду и Лигу наций», — приводит слова Дангубич Telegraf.

Турнир в Белграде является вторым по счёту розыгрышем Кубка Первого канала по волейболу. Первый турнир состоялся в августе прошлого года и собрал звёзд российского волейбола. В нём приняли участие легендарные тренеры Владимир Алекно и Николай Карполь, а также тренерские штабы мужской и женской сборных России.