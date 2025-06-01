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Мужская сборная России по волейболу обыграла Сербию и завоевала Кубок Первого канала

Мужская сборная России по волейболу обыграла Сербию и завоевала Кубок Первого канала
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Мужская сборная России по волейболу одержала победу над сборной Сербии на Кубке Первого канала. Россияне выиграли матч в четырёх сетах со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:17, 25:14).

Кубок Первого канала . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
1 : 3
Россия
Сербия: Николич, Машулович, Миланович, Ристич, Негич, Ивович, Йовович, Перич, Гайович, Кулпинац, Машулович, Лубурич, Йеремич, Петрович, Тодорович, Брборич, Кокеза, Неделькович
Россия: Власов, Панков, Динейкин, Сапожков, Баранов, Волков, Богдан, Лызик, Жук, Абаев, Фёдоров, Казаченков, Сёмышев, Куркаев

В субботу, 31 мая, женская российская команда также завоевала Кубок Первого канала. В матче с сербками волейболистки из России уступали со счётом 0:2 по партиям, но сумели отыграться и победить в пятом сете. Матч завершился со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13).

Российская сборная не проводила международных матчей с 2022 года. Даже на встречи с Беларусью выходила не основа, а вторая команда.

Турнир в Белграде стал вторым по счёту розыгрышем Кубка Первого канала по волейболу. Первый турнир состоялся в августе прошлого года и собрал звёзд российского волейбола.

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