Мужская сборная России по волейболу обыграла Сербию и завоевала Кубок Первого канала

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над сборной Сербии на Кубке Первого канала. Россияне выиграли матч в четырёх сетах со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:17, 25:14).

В субботу, 31 мая, женская российская команда также завоевала Кубок Первого канала. В матче с сербками волейболистки из России уступали со счётом 0:2 по партиям, но сумели отыграться и победить в пятом сете. Матч завершился со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13).

Российская сборная не проводила международных матчей с 2022 года. Даже на встречи с Беларусью выходила не основа, а вторая команда.

Турнир в Белграде стал вторым по счёту розыгрышем Кубка Первого канала по волейболу. Первый турнир состоялся в августе прошлого года и собрал звёзд российского волейбола.