Российские и сербские волейболисты могут провести ответные матчи в России

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко заявил, что российские и сербские волейболисты могут провести ответные матчи в России.

«Наверняка такой матч будет, надеюсь, что в ближайшее время. Формат Россия — Сербия всегда является очень интересным для болельщиков и для спортсменов. Эти встречи носят дружеский характер, наполнены эмоциями и большим волейболом. Надеюсь, эти встречи состоятся как можно скорее, будем над этим работать», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

На Кубке Первого канала женская сборная России обыграла Сербию со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13). Мужская сборная России также оказалась сильнее со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:17, 25:14).