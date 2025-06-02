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Волейболисты сборной России оценили победу над Сербией на Кубке Первого канала

Волейболисты сборной России оценили победу над Сербией на Кубке Первого канала
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Российский доигровщик Дмитрий Волков и блокирующий Дмитрий Жук прокомментировали победу сборной России над Сербией на Кубке Первого канала со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:17, 25:14).

Кубок Первого канала . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
1 : 3
Россия
Сербия: Николич, Машулович, Миланович, Ристич, Негич, Ивович, Йовович, Перич, Гайович, Кулпинац, Машулович, Лубурич, Йеремич, Петрович, Тодорович, Брборич, Кокеза, Неделькович
Россия: Власов, Панков, Динейкин, Сапожков, Баранов, Волков, Богдан, Лызик, Жук, Абаев, Фёдоров, Казаченков, Сёмышев, Куркаев

«Было волнительно. Длительная международная трёхгодичная пауза была, и поначалу мы чувствовали себя не очень комфортно, наверное, из-за этого не смогли взять первую партию. Сербия – отличная команда, они сейчас готовятся к Лиге наций, да и вообще всегда в полном порядке. Здорово было играть с ними, сербы — отличные игроки, мы получили большое удовольствие. Сегодня получилось многое на подаче и блоке, когда наладили эти элементы во втором сете, стало немного легче», — приводит слова Волкова ВФВ.

«Круто было, очень круто! Эмоции не передать! За столько времени российская сборная потихоньку возвращается, я надеюсь! Верю, что в ближайшее время будут турниры и для сборной. Я – дебютант, мне не передать свои эмоции, для меня это вдвойне захватывающе и интересно», — добавил Жук.

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