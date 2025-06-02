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Блокирующая Карполь продолжит карьеру в «Динамо-Ак Барс»

Блокирующая Карполь продолжит карьеру в «Динамо-Ак Барс»
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27-летняя блокирующая Елизавета Карполь (Котова) вошла в состав казанского «Динамо-Ак Барс» на следующий сезон после пяти лет в свердловской «Уралочке-НТМК». Об этом сообщает пресс-служба татарстанской команды.

В сезоне-2024/2025 спортсменка приняла участие в 113 партиях, набрав 328 очков, 115 из которых заработала на блоке.

Карполь начинала карьеру в подмосковном «Заречье-Одинцово», где выступала четыре сезона (2016-2020). На следующие пять лет блокирующая перешла в «Уралочку-НТМК» (2020-2025).

«Мы с удовольствием приветствуем Елизавету Карполь в своей семье и желаем ей ярких эмоций, новых побед и успешного сезона в казанской команде!» – сообщает пресс-служба клуба.

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