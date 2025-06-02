Поляк Джизга — об интересе «Зенита» СПб: из России мне сделали предложение всей моей жизни

35-летний польский связующий «Фенербахче» Фабиан Джизга рассказал, что ему поступало предложение от петербургского «Зенита» на сезон-2025/2026. Он также объяснил, почему отказался от контракта с клубом из российской Суперлиги.

«У меня было два предложения из Польши – от «Ольштына» и «Нысы». А также из-за рубежа, с восточного направления: Россия, Санкт-Петербург.

Я нахожусь на таком этапе своей карьеры, когда рассматриваю все предложения. Это направление не пользуется популярностью по вполне понятным причинам. Однако если рассматривать только волейбол, то там всё равно играют разные игроки, порой лучшие в мире – американцы или сербы. Однако я учёл все аспекты, тщательно обдумал и предпочел остаться в Турции на этот сезон.

Из России мне сделали предложение всей моей жизни. Но вы знаете ответ. Я не знаю, как всё это обернётся в будущем. Из того, что мы слышим, российские клубы вскоре могут вернуть себе расположение ЕКВ и FIVB. Тогда мы, вероятно, посмотрим на это немного по-другому», – приводит слова Джизги TVP Sport.