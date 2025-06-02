Доигровщица Капралова после двух лет в Италии возвращается в «Локомотив»

21-летняя доигровщица Анастасия Капралова возвращается в «Локомотив» после двух лет, проведённых в итальянской Серии А1. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба. До перехода в итальянский чемпионат спортсменка выступала за вторую команду «Локомотива».

Первый сезон в Италии Капралова провела в составе «Игор Горгондзола» (Новара). Вместе с командой, в которую также входили россиянки Вита Акимова и Марина Маркова, она завоевала Кубок Вызова в сезоне-2023/2024.

В сезоне-2024/2025 Анастасия стала основным игроком итальянского «Кунео» и дважды признавалась MVP матчей. За сезон Капралова провела 26 игр, набрав 350 очков: 311 в атаке, 20 на блоке и 19 — на подаче.