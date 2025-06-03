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Гендиректор ЖВК «Локомотив» рассказал, почему Эбрар Каракурт покинула Суперлигу

Гендиректор ЖВК «Локомотив» рассказал, почему Эбрар Каракурт покинула Суперлигу
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Генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков прокомментировал уход из команды лидера — турецкой диагональной Эбрар Каракурт.

«Во многом вокруг неё строилась игра «Локомотива», она дважды становилась лучшим бомбардиром Суперлиги. Конечно, мы были бы рады, если бы Каракурт осталась. Но она соскучилась по дому, по родным, о чём не раз говорила. Поэтому Эби приняла решение вернуться в чемпионат Турции, чтобы быть ближе к семье. Так что дело здесь вовсе не в финансовых условиях, как писали некоторые издания. Надо отдать должное Эбрар, о своём уходе она предупредила нас ещё зимой, так что мы были готовы к такому повороту событий. При этом Эби не раз отмечала, что может вернуться в «Локомотив» через какое-то время», — сказал Косырьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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